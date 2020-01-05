В Одесской области разыскали сбежавших с деньгами несовершеннолетних киевлян

Два подростка в декабре 2019 года сбежали от родителей, прихватив крупную сумму денег.

В городе Черноморск Одесской области полиция разыскала 16-летнюю пару киевлян, которые сбежали из дома с крупной суммой денег.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, столичные правоохранители разыскивали несовершеннолетних с декабря 2019 года.

«О подростках – мальчике и девочке, которые сбежали из дома в Киеве, прихватив крупную сумму денег, в полицию сообщили их родители. Накануне новогодних праздников одесские полицейские получили информацию о том, что несовершеннолетние отправились в Одессу», - сообщили в главке.

Как отмечается, ориентировка о пропавших была распространена среди правоохранителей всех районов области.

«Влюбленные подростки, чтобы их не узнали, кардинально изменили внешность - одежду, прически, покрасили волосы. Они снимали жилье посуточно и планировали в дальнейшем жить вместе, а когда деньги, которые они забрали из дома, закончились - устроились на неофициальную работу в сети Интернет», - рассказали в полиции.

Сейчас несовершеннолетних вернули в Киев и передали родителям.