Одному из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова суд смягчил меру пресечения - СМИ

Других трех подозреваемых оставили под стражей.

Одному из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на адвоката подозреваемого Ивана Приходько Виктора Чевгуза.

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В сообщении сказано, что Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в убийстве Тлявова - полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому лицу Дмитрию Кривошею.

По словам адвоката, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы погиб 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу. По данным следствия, этот человек находился вместе с уже ранее задержанными двумя правоохранителями и также осуществлял выстрелы из оружия. Оружие, из которого убит ребенок, не найдено.

Затем прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который стал еще одним фигурантом дела.

23 декабря ГБР направило дело в суд. В тот день директор ГБР Роман Труба заявил, что один из подозреваемых обвиняется в убийстве ребенка по неосторожности. Все четверо - в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.