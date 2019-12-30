В Нацгвардии записали кавер на песню "Щедрик" (видео)
12:22, 30 декабря 2019Общество
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Видеопоздравление гвардейцы записывали на улицах столицы.
Гвардейцы НГУ записали кавер на песню "Щедрик" / фото УНИАН
Международный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записал кавер-версию на песню "Щедрик".
Кавер-версия знаменитой новогодней композиции "Щедрик" опубликована на YouTube-канале Международного центра подготовки подразделений НГУ.
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"Песенное поздравление с Новым 2020 годом от гвардейцев Международного центра (кавер-версия песни "Щедрик"). С наступающими праздниками Украина", - говорится в сообщении.
Рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название Carol of the Bells (Колядка колоколов).
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