Украина собирается участвовать в следующем Евровидении

Об этом сообщил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания, пишет Апостроф.

"Да, будет", — заявил Аласания, отвечая на вопрос, будет ли Украина участвовать в конкурсе.

При этом, по его словам, окончательное решение примет Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в следующем году.

Читайте такжеИтоги Евровидения-2015: Австралия заняла 5 место, а хозяйка-Австрия - последнееГендиректор НТКУ, которая будет реформирована в НОТУ, также рассказал о стоимости участия.

"Стоит всегда по-разному, в зависимости от степени участия, пакетов трансляций и т.д. Так или иначе — это несколько сот тысяч швейцарских франков. Расходы команды исполнителя — отдельно", — отметил он.

Как сообщалось ранее, Украина впервые за 12 лет пропустила участие в Евровидении. Это объясняется финансовыми и политическими трудностями.

Вчера в Вене состоялся финал конкурса, победила Швеция.