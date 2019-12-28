Дело "экс-"беркутовцев": адвокат потерпевших ходатайствовала об отводе суда – судьи не согласились

Защитники пострадавших выступили категорически против изменения меры пресечения для обвиняемых.

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства о своем отводе, заявленное защитником Викторией Дайнеко и потерпевшими по делу экс-"беркутовцев".

Как сообщила адвокат Евгения Закревская, суд еще не рассмотрел отвод, заявленный потерпевшими прокурорам.

Ходатайство об отводе суда были заявлены на оснований его предвзятости.

В доказательство этого адвокат потерпевших сообщила, что вчера этот же состав суда всего за 7 минут принял к рассмотрению и принял решение по ходатайствам обвиняемых Александра Маринченко и Сергея Тамтуры о восстановлении сроков апелляционного обжалования мер пресечения для них.

Адвокат подчеркнула, что это даже физически невозможно, не говоря уже о несоблюдении процессуальных требований - в частности, по ознакомлению с этими ходатайствами других участников процесса.

Защитники потерпевших по делу экс-«беркутовцев» выступили категорически против удовлетворения ходатайства об изменении меры пресечения для обвиняемых.

Сейчас суд снова удалился в совещательную комнату исправлять технические ошибки в определении относительно заявленного суду отвода.

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Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцев», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.

28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс- «беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР». По информации СМИ, обмен запланировано на завтра, 29 декабря.

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс-"беркутовцы".