Одному из участников нападения на журналиста во время слушаний по делу Шеремета сообщили о подозрении

24 декабря председатель Союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что на суде над подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета «активисты» напали на журналистов.

Сегодня сообщено о подозрении 29-летнему жителю Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста 24 декабря у здания Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый преследовал журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, а также совершил в отношении него хулиганские действия.

Фигуранту инкриминируется ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Учитывая, что в отношении подозреваемого продолжается судебное рассмотрение по другому уголовному производству по ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 263 УК, сторона обвинения подготовила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в Соломенский районный суд города Киева.

"Кроме того, сообщаем, что в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом у Киевского апелляционного суда, также расследуется факт нанесения телесных повреждений указанному журналисту, квалифицированный по ч. 2 ст. 345-1 УК. В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к этому преступлению, и сбор соответствующих доказательств", - добавили в прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, 24 декабря председатель Союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что на суде над подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета «активисты» напали на журналистов.

"Удары от радикалов получил журналист Дмитрий Кучер (работает для sharij.net и издания "Правовой контроль Украина"). Публичные унижения, оскорбления и угрозы, невозможность выполнять профессиональные обязанности зафиксировало на видео издание "Клименко Тайм". Толпа вымещает злобу на Дмитрие, потому что он работает на "плохого Шария", - отметил Томиленко.

Синяки и царапины получила еще одна журналистка из команды Шария Антонина Белоглазова, которую выталкивали из зала суда. Также, по словам Томиленко, в зале суда звучали угрозы журналистке Юлии Корзун.

"Правоохранители будут жестко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую волю - и осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных". Осудить нарушения прав журналистов "неправильных" медиа! Все СМИ, которые работают в Украине, являются правильными. Если есть претензии к материалам медиа - то подавайте жалобы в суд. А не устраивайте разборки над беззащитными журналистами", - написал Томиленко.

Как известно, 20 декабря заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко было перенесено на 24 декабря из-за неявки прокуроров. Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Добоша.

Подозреваемая настаивала на проведении заседания. В Генеральной прокуратуре пояснили, что «ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу о выбранных мерах пресечения».

Впоследствии спецназовцы взяли штурмом судебный зал и вывели оттуда Кузьменко, чтобы отвезти в СИЗО.