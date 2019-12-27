9 лет тюрьмы за отобранную жизнь: в Киеве объявили приговор убийце девушки

Преступление произошло в феврале 2018 года в подъезде жилого дома на ул. Лятошинского, в Голосеевском районе.

В Киеве к 9 годам осужден убийца девушки.

Читайте такжеВ Одесской области в общежитии университета нашли повешенным студентаКак сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, преступление произошло в феврале 2018 года в подъезде жилого дома на ул. Лятошинского, в Голосеевском районе.

На 7-м этаже дома между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить девушку. Она погибла на месте от механической асфиксии.

Правоохранители по подозрению в совершении убийства задержали жителя столицы. Приговором Голосеевского районного суда г. Киева он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 9 годам лишения свободы.

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