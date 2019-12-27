Более 7 тысяч спасателей будут дежурить в Украине на праздники

Усиленный режим будет действовать 28 декабря - 2 января и 4-8 января.

Украинские спасатели на период новогодних и рождественских праздников будут нести службу в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Из-за празднования Нового года спасатели перейдут на усиленный режим 28 декабря, он продлится до 2 января. На рождественские праздники он продлится с 4 по 8 января. Сегодня в Госслужбе провели оповещение и сбор Штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которого проверили документацию рабочих групп Штаба и готовность работников аппарата Службы к выезду по тревоге и выполнению задач на месте происшествия в зимний период.

"Кроме этого, в ходе занятия проведено развертывание специального автомобиля мобильной оперативной группы и подвижного пункта управления ГСЧС, налажена связь со Штабом по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при Государственном агентстве автомобильных дорог Украины", - говорится в сообщении.

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Всего в круглосуточном режиме на праздники в ГСЧС будут дежурить около 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

"В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тысяч человек и 3 тысяч 700 единиц техники", - добавили в ГСЧС.

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