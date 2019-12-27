В 2020 году в украинской армии подготовят почти 8 тысяч сержантов

В украинской армии создана сеть учебных центров, которые по структуре, функциям и задачам тождественны соответствующим учреждениям в странах НАТО.

В 2020 году в украинской армии планируют подготовить 7 тыс. 730 сержантов, что почти на 2 тыс. больше, чем в этом году.

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Об этом сообщает "АрміяInform" со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ. "С 7 тыс. 730 сержантов, которых планируется подготовить в следующем году, 457 станут инструкторами. В этом году профессиональными сержантами стали более 5 тыс. 800 военнослужащих", ­– говорится в сообщении.

Сообщается, что в украинской армии создана сеть учебных центров, колледжей и центров подготовки сержантского состава, которые структурой, функциями и задачами тождественны соответствующим учреждениям в странах НАТО.

Система подготовки сержантов в Украине предусматривает многоуровневость по образцу армий НАТО. Программы курсов обеспечивают базовый, средний, повышенный и высокий уровни. Каждый из них предусматривает два этапа: подготовку командира-лидера, а также профессиональную выучку согласно рода войск, вида вооруженных сил и военно-учетной специальности.

Отмечается, что украинские сержанты постоянно проходят подготовку в иностранных военных учебных заведениях и учебно-тренировочных центрах. Среди них можно отметить школы НАТО в Обераммергау, ВС Швейцарии, Литвы, Латвии, Польши, а также две академии вооруженных сил США.