В Минобороны убеждены: военные уходят со службы, потому что не видят перспектив карьерного роста

В ведомстве планируют вернуть в армию бывших военнослужащих.

Участников боевых действий на востоке Украины не могут удержать на службе в армии из-за того, что они не понимают своего карьерного роста и перспектив на будущее.

Об этом в эфире «Сейчас уже» на Hromadske сообщила заместитель министра обороны Алина Фролова.

«У нас за эти годы (конфликта на востоке Украины — ред.) сформировался целый пласт людей, которые прошли войну, которые являются профессиональными воинами. К сожалению, мы не смогли всех их удержать в армии ... Люди говорят о непонимании своего карьерного роста. То есть они не понимают, что с ними будет завтра, и это очень сильно демотивирует», — рассказала Фролова.

Читайте такжеПосле достижения мира армия будет оставаться в приоритете: Зеленский обратился к военным (видео)

По ее словам, военные не понимают принципов принятия решений о повышении или переводе на другие должности.

«Именно это является задачей, которую нужно решить в первую очередь. То, что называется профессиональная военная карьера — это наша задача номер один», — заверила чиновница.

По ее данным, 60% сержантов перешли в офицерство, потому что «не понимали своей дальнейшей карьеры». Поэтому в Минобороны планируют доукомплектовать сержантский корпус.

Кроме того, в ведомстве планируют вернуть в армию бывших военнослужащих.

«Недовольство бюрократией, недовольство карьерными перспективами, но лояльность при этом к армии очень велика. И мы можем вернуть много опытных людей, если мы предоставим им условия, которые дадут им возможность развиваться», — добавила заместитель министра обороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает изменения в военных званиях и разделение сержантского и старшинского состава. Закон предусматривает отмену старых воинских званий и внедрение новых. Вместо «прапорщика, старшего прапорщика» появятся «штаб-сержант» и «мастер-сержант». Вместо «старшины» — «главный сержант». «Рядового» заменили на «солдата».

Также появилось новое временное звание — «рекрут». Оно будет касаться людей, которые проходят испытательный срок на военной службе по контракту, до принятия присяги.

В корабельных званиях «мичмана» заменили на «штаб-старшину», а «старшего мичмана» на «старшего мастер-старшину».