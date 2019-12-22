Со следующего года бойцов ВСУ будут обучать английскому языку

По словам Сергея Наєва, изучение английского языка - один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.

С 2020 года в Вооруженных силах Украины начнут обучать английскому языку на всех уровнях.

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба Сергей Наев, сообщает BBC.

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"Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений", - отметил Наев.

По его словам, изучение английского языка - один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.

Наев добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе.

"Будет предоставляться преимущество тому офицеру или сержанту, который знает английский язык", - сказал Наев.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина укрепляет боеспособность армии и приближает все сферы обороны к стандартам НАТО.