В Кривом Роге у слепого кота украли домик

В настоящее время кот живет в зоомагазине.

В Кривом Роге у слепого кота, живущего возле одного из зоомагазинов на улице Соборности, украли домик, который оборудовала для него хозяйка.

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Об этом сообщает "Первый Городской". Произошел неприятный инцидент на минувшей неделе.

По словам женщины, которая опекает кота, четвероного подобрали на улице и дали кличку Беляшик. Новоиспеченные хозяева увидели, что у питомца проблемы с глазами – он не реагировал на внешние раздражители и плохо ориентировался в пространстве. В ветклинике владельцам кота сказали, что у него воспалены глаза и, к сожалению, их придется удалять.

Украденный домик стоял больше года на крыльце зоомагазина. Там в теплое время года обитал прооперированный питомец. На минувшей неделе владельцы хвостатого обнаружили, что маленькое жилище бесследно исчезло. Хозяева недоумевают, кому мог пригодиться кошачий деревянный домик.

Сейчас кот живет в самом магазине и получает заботу от своих хозяев.