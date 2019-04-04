В Киеве запустили единый реестр домашних животных

Система помогает разыскать потерянное животное, если оно имеет верифицированный жетон. В будущем возможности реестра будут расширены.

В Киеве состоялась презентация работы единого электронного реестра домашних животных, реализованного в рамках инициативы Kyiv Smart City.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, презентация состоялась в городской больнице ветеринарной медицины.

В частности, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров на примере собственных домашних животных показал, как действует сервис.

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Сначала двух кошек зарегистрировали на сайте https://pets.kyivcity.gov.ua, после этого состоялась обязательная верификация животных в муниципальной ветлечебнице.

"Таким образом животное получило жетон с QR-кодом. Теперь, если оно потеряется, то человек, который его увидит, сможет связаться с его владельцем. Для этого необходимо считать с помощью смартфона код, который автоматически осуществляет переход на сайт, где показано имя, телефон и e-mail владельца животного", - сообщили в КГГА.

В случае, если найдено животное без жетона или с поврежденным жетоном, можно воспользоваться функцией "Нашел животное" на сайте реестра.

"Надо только нажать кнопку "Нашел животное", заполнить основную информацию о самом животном или жетоне и отправить ее регистратору. Владелец потерянного любимца в своем личном кабинете должен нажать кнопку "Розыск", - говорится в сообщении.

В КГГА объясняют, что таким образом информация попадет регистратору, который начнет поиск по базе животных и разместит сообщение на коммуникационных платформах.

"Реестр помогает тому, кто найдет кота или собаку с жетоном, быстро идентифицировать животное и напрямую связаться с его владельцем. Потратив всего полчаса на простую регистрацию, мы заботимся о безопасности наших любимцев", - сказал Назаров.

Также он рассказал, что в будущем возможности реестра будут расширятся - разработчики работают над функцией поиска владельцев для бездомных животных.

"Под опекой муниципальной ветклиники находится немало таких животных, а регистрация увеличит шансы на поиск владельцев для них. Зарубежный опыт свидетельствует о значительном уменьшении бездомных животных именно после запуска аналогичных сервисов", - отмечают в горадминистрации.

Как информируют в КГГА, сейчас реестр насчитывает более 700 животных, но база ежедневно пополняется, в том числе, за счет животных, зарегистрированных в бумажной форме с 2017 года.