На выходных солнце раскалит воздух в Украине до +30
В субботу и воскресенье, 23-24 мая, в Украине будет преобладать жаркая погода, ожидается 23-30 градусов тепла, лишь в западных областях будет свежее, 19-25 градусов тепла.
В Украине в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода, однако на западе и в дневные часы на севере пройдут местами кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части местами дожди, грозы. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 19-25 градусов тепла.
В северных областяхбудет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 11-17 градусов тепла, днем 24-30 градусов тепла.
В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 25-30 градусов тепла.
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В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 23-28 градусов тепла.
В южной части - сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 25-30 градусов тепла.
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 26-28, местами до 30 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.