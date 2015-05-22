На выходных солнце раскалит воздух в Украине до +30

В Украине в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода, однако на западе и в дневные часы на севере пройдут местами кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части местами дожди, грозы. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​19-25 градусов тепла.

В северных областяхбудет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 11-17 градусов тепла, днем ​​24-30 градусов тепла.

В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

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В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В южной части - сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​26-28, местами до 30 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.