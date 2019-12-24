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В Украине появилась бесплатная онлайн-библиотека с книгами шрифтом Брайля для детей с нарушениями зрения

11:45, 24 декабря 2019
Общество
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В Украине появилась бесплатная онлайн-библиотека книжек для детей с нарушениями зрения / фото УНИАН

Украинские благотворители из «Фонда семьи Нечитайло» и «Здоровье будущего» запустили онлайн-библиотеку детских книг шрифтом Брайля, которые можно заказать для временного пользования бесплатно.

Об этом говорится на сайте проекта.

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Организаторы оплачивают также и пересылки книг. Кроме того, их могут отправить специальным письменным уведомлением для людей с нарушениями зрения.

На сайте есть литература для детей дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возраста. В основном это сказки, рассказы и романы украинских писателей. В коллекции есть и произведения иностранных авторов.

В рамках благотворительного проекта кроме сайта с книгами создали также книжки-комиксы для людей с нарушениями зрения, а также постеры и гипсовые рельефы с аудиосопровождением для музеев.

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Теги: #новости Украины#дети с особыми потребностями#библиотека