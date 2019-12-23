Спустя 30 месяцев адвокат Чибирдин вышел из СИЗО

Освобождение адвоката стало возможным благодаря тому, что необходимую сумму залога собрала Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Сегодня, 23 декабря, адвокат Александр Чибирдин вышел из СИЗО в Одессе, где он пробыл с марта 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной ассоциации адвокатов.

Освобождение адвоката стало возможным благодаря тому, что необходимую сумму залога собрала Национальная ассоциация адвокатов Украины. Добровольные пожертвования адвокатов аккумулировались в Благотворительном фонде помощи адвокатам. Собранных средств было недостаточно, поэтому было задействовано помощь Высшей школы адвокатуры.

"Я хочу поблагодарить за поддержку голове Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидии Изовитовой, Высшей школе адвокатуры, Комитета защиты прав адвокатов НААУ, а также всем коллегам, которые приняли участие в моей судьбе. Надеюсь, что в дальнейшем мы доведем это дело до справедливого конца, и все увидят насколько бессмысленным является обвинения и насколько трудно добиться правды в нашем государстве", - сказал Александр Чибирдин во время встречи с коллегами сразу после освобождения.

У СИЗО Чибирдина встретили одесские адвокаты Владимир Мацко и Светлана Немерцалова, которые работают в молодежном комитете NextGen Odesa, а также защитник Чибирдина - Иван Прилепский.

Читайте такжеНААУ внесла залог за адвоката Чибирдина, который провел 30 месяцев в СИЗО

"Сегодня НААУ доказала, что будет защищать права и свободы каждого адвоката, а также требовать от государства соблюдения профессиональных прав и гарантий. Нарушение его прав было вопиющим случаем, поскольку даже без вручения подозрения Чибирдин содержался под стражей очень длительный период", - прокомментировал Владимир Мацко.

Напомним, дело адвоката Чибирдина с момента его начала находилось в постоянном фокусе внимания Национальной ассоциации адвокатов. О нарушении его профессиональных прав систематически сообщалось не только правоохранительным органам Украины, но и международным институтам. В 2018 года об этой ситуации было направлено обращение уполномоченному представителю управления специальных процедур офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека. Случай прав адвоката Чибирдина постоянно фиксировался в тематических отчетах НААУ из нарушений прав адвокатов в Украине, которые распространяются в профессиональной среде в Украине и за рубежом. В октябре этого года защита Чибирдина впервые добился судебного решения о возможности внесения залога вместо содержания под стражей.

За 5 лет в Украине произошло более 2500 преступлений против адвокатов. Об этом говорится в отчете о нарушении прав адвокатов в Украине за 2014-2018 годы, который подготовил Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ.

Как сообщали УНИАН, 21 декабря НААУ внесла залог за адвоката Чибирдина.