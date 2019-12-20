Дело Шеремета: в полиции прокомментировали штурм в зале суда
20:55, 20 декабря 2019Общество
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Правоохранители заявили, что конфликт исчерпан.
В полиции объяснили причину возникновения потасовки в зале суда / скриншот
Конфликт в Киевском апелляционном суде, где рассматривалась апелляция по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, исчерпан.
Читайте такжеВо время штурма судебного заседания по делу Шеремета пострадал один человек – медикиОб этом сообщили в полиции Киева.
В полиции отметили, что группа лиц не давала вывести подозреваемую из зала суда, поэтому возникла «потасовка» между ними и правоохранителями.
«Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что как подозреваемую по делу Шеремета после штурма зала суда увезли в СИЗО.
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