Дело Шеремета: в полиции прокомментировали штурм в зале суда

Правоохранители заявили, что конфликт исчерпан.

Конфликт в Киевском апелляционном суде, где рассматривалась апелляция по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, исчерпан.

Читайте такжеВо время штурма судебного заседания по делу Шеремета пострадал один человек – медикиОб этом сообщили в полиции Киева.

В полиции отметили, что группа лиц не давала вывести подозреваемую из зала суда, поэтому возникла «потасовка» между ними и правоохранителями.

«Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что как подозреваемую по делу Шеремета после штурма зала суда увезли в СИЗО.