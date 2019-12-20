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Дело Шеремета: в полиции прокомментировали штурм в зале суда

20:55, 20 декабря 2019
Общество
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В полиции объяснили причину возникновения потасовки в зале суда / скриншот

Читайте такжеВо время штурма судебного заседания по делу Шеремета пострадал один человек – медикиОб этом сообщили в полиции Киева.

В полиции отметили, что группа лиц не давала вывести подозреваемую из зала суда, поэтому возникла «потасовка» между ними и правоохранителями.

«Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что как подозреваемую по делу Шеремета после штурма зала суда увезли в СИЗО.

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Теги: #новости Украины#Шеремет#убийство Шереметапогода в Киеве