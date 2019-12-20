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Подозреваемую по делу Шеремета после штурма зала суда увезли в СИЗО (видео)

18:25, 20 декабря 2019
Общество
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Несколько десятков спецназовцев вытеснили людей, которые пришли поддержать Кузьменко в суд / Скриншот

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Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков спецназовцев вытеснили людей, которые пришли поддержать Кузьменко в суд, наиболее активных они выдергивали из толпы, а других просто вытесняли.

Таким образом судебный зал и коридор были освобождены, после чего конвой вывез Кузьменко в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей Кузьменко было перенесено на 24 декабря из-за неявки прокуроров. Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Добоша.

Кузьменко заявила: «Я не уеду отсюда, пока не будет заседание. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание».

После этого на третий этаж здания суда, где в зале заседаний находилась Кузьменко, поднялись и расположились в коридоре около 15 сотрудников полиции особого назначения. Позже они ушли оттуда.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что «ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу об избранных мерах».

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Теги: #новости Украины#СИЗО#штурм#убийство Шеремета