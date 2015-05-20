На Сумщине у демобилизованного из зоны АТО солдата изъяли две боевые гранаты

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, гранаты привез из зоны боевых действий и прятал 35-летний житель Лебединского района.

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Согласно сообщению, в рамках спецоперации «Оружие и взрывчатка», которая с 16 мая проходит на территории Сумщины, у 35-летнего гражданина во время проведения санкционированного обыска работники Лебединского горотдела милиции 20 мая обнаружили и изъяли две гранаты РГД-5 и три патрона калибра 5,45 мм. Как пояснил сам мужчина, боеприпасы и патроны он привез из зоны боевых действий, куда поехал добровольцем, а дома хранил как память о военной службе во время АТО.

«Сейчас опасные «сувениры» направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. По факту нелегального хранения боеприпасов следователи милиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет», - отмечает ОСО.