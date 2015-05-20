За время АТО погибли 152 бойца Нацгвардии Украины

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Согласно сообщению, на сегодня в городах и селах Украины открыто 31 мемориальную и памятную доску во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Киевской, Херсонской, Днепропетровской и Одесской областях.

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Кроме того, именами погибших героев названы 10 улиц во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях Украины. А в селе Белоберезка Верховинского р-на Ивано-Франковской области в честь погибшего дрессировщика кинологической группы 1-го патрульного батальона воинской части 4114 солдата Богдана Шлемкевича – переименовано дошкольное учебное заведение.

«137 военнослужащих навечно зачислены в списки воинских частей. Их имена ежедневно зачитывают на вечерних проверках. Во всех подразделениях Национальной гвардии есть уголки памяти с информацией о погибших героях. 73 погибших гвардейца занесены в книгу памяти сотрудников ОВД», - говорится в сообщении.

В то же время двое гвардейцев награждены высшей государственной наградой Украины орденом "Золотая Звезда". Им присвоены звания Герой Украины. Это генерал-майор Сергей Кульчицкий, который погиб 29 мая 2014 года в зоне боевых действий во время антитеррористической операции в городе Славянск Донецкой области, и лейтенант Богдан Завада, который подбил вражеский БТР, уничтожил 10 противников и этим помог бойцам Нацгвардии перегруппироваться на блокпосту.