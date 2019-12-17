В полиции назвали количество человек, которые участвовали в столкновениях под Радой

По данным полиции, в начале массовых мероприятий в них участвовали около 4,5 тыс. человек, за порядком следили около 2,5 тыс. правоохранителей.

В столкновениях во время акций протеста в центре Киева принимали участие около 500 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, почти все акции в центре города были проведены согласно заявкам организаторов.

"Примерно в 11.00, вопреки заявкам акции, группа людей пыталась установить армейские палатки на улице Грушевского. Полиция общалась с ними и пыталась в формате диалога убедить их этого не делать... Это не удалось, они все же пытались установить палатки. После того, как диалога не получилось и начались провокации против полицейских, полиция применила необходимую силу, несколько палаток были заблокированы... Около 14.00 группа людей начала перфораторами делать дырки в асфальте и устанавливать палатки. Тогда было принято решение оттеснить их и палатки убрать, чтобы не перекрывать улицу Грушевского", - рассказал он.

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Крищенко отметил, что часть людей, которые провоцировали полицию - бросали камни, наносили удары, была задержана (26 человек). По словам главы полиции Киева, задержанным оказана медицинская и юридическая помощь. В отношении них возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (сопротивление работнику милиции) Уголовного кодекса Украины и проводится расследование.

"В настоящее время пострадало 17 полицейских, они обратились к медикам с легкими травмами - ушибы лица, ушибы носа, переломы пальцев и много ожогов глаз от использования газа. Двое гражданских лиц обратились в медицинские учреждения, сейчас с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах они получили эти телесные повреждения", - отметил он.

По словам Крищенко, утром на начало акций в них принимали участие до 4,5 тыс. человек, а в столкновениях - около 500 человек.

За безопасностью и порядком во время акций следили 2,5 тыс. правоохранителей.