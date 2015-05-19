Из плена боевиков освободили еще двух военных АТО
17:29, 19 мая 2015Общество
815 0
Во вторник, 19 мая, из плена боевиков на Донбассе освободили еще двух военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "Фонд обороны страны".
Отмечается, что представители Фонда "вместе с группой "Патриот" провели операцию по освобождению военнопленных".
Читайте такжеИз плена боевиков освобождены еще трое украинских военных
"19 мая из плена террористов освобождены двое бойцов 8-го батальона Национальной гвардии Украины Игорь Панчишин и Николай Валебный", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что из плена боевиков были освобождены двое бойцов батальона "Донбасс" в результате переговоров Минобороны. Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter