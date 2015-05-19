Из плена боевиков освободили еще двух военных АТО

Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "Фонд обороны страны".

Отмечается, что представители Фонда "вместе с группой "Патриот" провели операцию по освобождению военнопленных".

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"19 мая из плена террористов освобождены двое бойцов 8-го батальона Национальной гвардии Украины Игорь Панчишин и Николай Валебный", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из плена боевиков были освобождены двое бойцов батальона "Донбасс" в результате переговоров Минобороны. Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик.