В Минобороны сообщили об освобождении из плена двух бойцов "Донбасса"
16:07, 08 мая 2015Война
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Из плена боевиков освобождено двух бойцов батальона "Донбасс" в результате переговоров Минобороны.
REUTERS
Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик на своей странице в Facebook.
«Сегодня в результате прямых переговоров отдела взаимодействия при Минобороны и офицером по работе с военнопленными Донецка, были освобождены двое бойцов батальона Донбасс», - написал он, уточнив, что освобождены Артур Гармаш и Валентин Коваль.
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Напомним, ранее бывший президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил о 1 тыс. 460 лиц, пропавших без вести на востоке.
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