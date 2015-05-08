В Минобороны сообщили об освобождении из плена двух бойцов "Донбасса"

Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик на своей странице в Facebook.

«Сегодня в результате прямых переговоров отдела взаимодействия при Минобороны и офицером по работе с военнопленными Донецка, были освобождены двое бойцов батальона Донбасс», - написал он, уточнив, что освобождены Артур Гармаш и Валентин Коваль.

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Напомним, ранее бывший президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил о 1 тыс. 460 лиц, пропавших без вести на востоке.