Демонтированные памятники тоталитаризма могут разместить в Пирогово

Об этом сказал вице-премьер – министр культуры Вячеслав Кириленко. Он напомнил, что в связи с вступлением в силу закона о декоммунизации памятники деятелям партийных и репрессивных органов СССР должны быть демонтированы.

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Вячеслав Кириленко отметил, что Министерство культуры инициировало создание Музея тоталитаризма, и в настоящее время над концепцией музея работает группа из специалистов и представителей общественных объединений.

"В частности, Национальный музей быта и архитектуры уже готов предоставить территории для размещения памятников Ленину и другим советским руководителям, которые будут демонтированы", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который был принят Верховной Радой 9 апреля.