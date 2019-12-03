Люди на инвалидных колясках станут участниками дорожного движения – решение Рады

Согласно закону, лица, которые ездят в колесных креслах, могут передвигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые передвигаются в креслах колесных» (№ 0963).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 350 народных депутатов.

Изменениями в закон "О дорожном движении» лица, которые передвигаются в креслах колесных, отнесены к участникам дорожного движения, определены основные права и обязанности лиц, которые передвигаются в креслах колесных.

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Законом определено, что лица, которые передвигаются в креслах колесных, имеют право: двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода; двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Также отмечается, что лица, которые передвигаются в креслах колесных со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам. Во время движения они должны выполнять Правила дорожного движения относительно обязанностей пешеходов.

Согласно закону, лица, которые передвигаются в креслах колесных по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе, поворот налево и разворот разрешаются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посредине. Во время движения они должны выполнять Правила дорожного движения относительно обязанностей велосипедистов.

Согласно закону, лица, которые передвигаются в креслах колесных, обязаны использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные; не перевозить грузы, мешающие управлению; не буксировать прицепы; не перевозить пассажиров.

Также определено, что кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине - внешними световыми приборами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу зтого закона.