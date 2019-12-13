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Тела погибших в одесской трагедии идентифицируют до конца года (видео)

10:57, 13 декабря 2019
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, эксперты проведут ДНК-исследования, их результатов нужно ждать минимум две недели. Сейчас опознать удалось лишь четыре тела. Накануне из-под завалов сгоревшего экономического колледжа достали всех погибших, которых считали пропавшими. Три последних тела нашли вместе. Позы людей свидетельствовали о том, что они до последнего пытались спастись.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций и учреждений. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
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