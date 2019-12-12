Скверу в Киеве присвоили имя Павла Шеремета

Вопрос рассматривался сегодня на заседании Киевсовета как безотлагательный.

Скверу на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая в Шевченковском районе столицы присвоили имя журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 86 из 92 депутатов Киевсовета.

Вопрос рассматривался сегодня на заседании Киевсовета как безотлагательный.

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Павел Шеремет— белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Погиб 20 июля 2016 г. в Киеве в результате покушения.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Бывший генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

10 октября 2019 года во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что результатов расследования по делу об убийстве журналиста Шеремета «надо немного подождать». Он отказался говорить о деталях расследования этого дела.

Сегодня, 12 декабря, глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве Шеремета.