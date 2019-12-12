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Музыкант прокомментировал свое задержание в деле Шеремета (видео)

16:51, 12 декабря 2019
Общество
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Скриншот

Бывший доброволец и лидер рок-группы «Riffmaster» Андрей Антоненко прокомментировал свое задержание полицией по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в видео Громадського в Twitter.

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«Вроде бы я сделал группу, которая убила Шеремета. Зачитывали эту всю историю, что они хотят провести обыски. Полный бред, подозрение я не подписываю», – ответил Антоненко.

Антоненко утверждает, что не имеет никакого отношения к Шеремету.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявляет подозрения фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета. В то же время Антоненко написал в Facebook, что правоохранители проводят в его доме обыски и обвиняют по делу Шеремета.

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Новость в сюжете: Убийство журналиста Шеремета
Теги: #новости Украины#Аваков#Шеремет