Музыкант прокомментировал свое задержание в деле Шеремета (видео)

Антоненко утверждает, что не имеет никакого отношения к Шеремету.

Бывший доброволец и лидер рок-группы «Riffmaster» Андрей Антоненко прокомментировал свое задержание полицией по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в видео Громадського в Twitter.

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«Вроде бы я сделал группу, которая убила Шеремета. Зачитывали эту всю историю, что они хотят провести обыски. Полный бред, подозрение я не подписываю», – ответил Антоненко.

Антоненко утверждает, что не имеет никакого отношения к Шеремету.

Музыкант Riffmaster и доброволец Андрей Антоненко комментирует свое задержание в деле убийства журналиста Павла Шеремета pic.twitter.com/2eF8jiDn1A — hromadske (@HromadskeUA) December 12, 2019

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявляет подозрения фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета. В то же время Антоненко написал в Facebook, что правоохранители проводят в его доме обыски и обвиняют по делу Шеремета.