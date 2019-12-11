Защита обжаловала решение "суда" в Крыму о продлении ареста проукраинскому активисту Приходько

По мнению адвоката украинца Назима Шеихмамбетова, «суд» не учел всех доводов защиты при принятии решения.

Защита обжаловала решение подконтрольного Кремлю «Киевского районного суда» в оккупированном Симферополе о продлении ареста проукраинскому активисту Олегу Приходько.

По мнению адвоката украинца Назима Шеихмамбетова, «суд» не учел всех доводов защиты во время принятия решения, сообщает Крым.Реалии.

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«Мы подали жалобу, обосновали свои позиции, в том числе мы обратили внимание на то, что, по сути, постановление "Киевского районного суда" не включает доводы и позицию, которые были изложены как в возражениях адвоката на шести страницах, так и в возражениях самого обвиняемого на пяти страницах. Мы считаем, что суд не провел должным образом анализ доводов защиты и с учетом этого пришел к ложным выводам об обоснованности ходатайства следователя о продлении меры пресечения на два месяца в виде содержания под стражей», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 28 октября адвокат Назим Шеихмамбетов заявил, что российская ФСБ предъявила обвинение жителю Крыма, проукраинскому активисту Приходько, которого обвиняют в подготовке к террористическому акту и в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Еще в июня 2016 года российские силовики задерживали Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько увезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

9 октября 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме активиста и задержали его, 10 октября задержали его жену.

В отношении Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 (подготовка террористического акта) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

10 октября подконтрольный Кремлю «Киевский районный суд» в оккупированном Симферополе избрал Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря, а 6 декабря продлил арест до 10 февраля 2020 года.