Подростки, убившие волонтера Мирошниченко за украинский язык, арестованы на 2 месяца
Обоим подросткам, подозреваемым в смертельном избиении волонтера Артема Мирошниченко, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, Донецкий апелляционный суд отменил решение Артемовского горрайонного суда и избрал эту меру пресечения второму подозреваемому.
Ранее Артемовский суд отправил этого подростка под круглосуточный домашний арест.
Оба фигуранта уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, на время проведения досудебного расследования будут находиться за решеткой.
Как сообщал УНИАН, вечером 29 ноября в Бахмуте Донецкой области двое подростков избили волонтера Мирошниченко. 5 декабря он умер в больнице.
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По данным полиции, двое подростков избили Мирошниченко из хулиганских побуждений. В полиции утверждают, что это преступление не связано с ненавистью со стороны подозреваемых к Мирошниченко именно за то, что он ответил на украинском языке.
В то же время местные СМИ и проукраинские активисты настаивают, что конфликт между подростками и Мирошниченко начался именно с претензий со стороны подозреваемых, почему он говорит на украинском языке. После этого подростки жестоко избили Мирошниченко.
6 декабря в МВД заявили, что дело об избиении Мирошниченко переквалифицировано в умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.