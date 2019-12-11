Подростки, убившие волонтера Мирошниченко за украинский язык, арестованы на 2 месяца

Донецкий апелляционный суд отменил решение Артемовского горрайонного суда о круглосуточном домашнем аресте для второго подозреваемого и отправил его под стражу.

Обоим подросткам, подозреваемым в смертельном избиении волонтера Артема Мирошниченко, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, Донецкий апелляционный суд отменил решение Артемовского горрайонного суда и избрал эту меру пресечения второму подозреваемому.

Ранее Артемовский суд отправил этого подростка под круглосуточный домашний арест.

Оба фигуранта уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, на время проведения досудебного расследования будут находиться за решеткой.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 ноября в Бахмуте Донецкой области двое подростков избили волонтера Мирошниченко. 5 декабря он умер в больнице.

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По данным полиции, двое подростков избили Мирошниченко из хулиганских побуждений. В полиции утверждают, что это преступление не связано с ненавистью со стороны подозреваемых к Мирошниченко именно за то, что он ответил на украинском языке.

В то же время местные СМИ и проукраинские активисты настаивают, что конфликт между подростками и Мирошниченко начался именно с претензий со стороны подозреваемых, почему он говорит на украинском языке. После этого подростки жестоко избили Мирошниченко.

6 декабря в МВД заявили, что дело об избиении Мирошниченко переквалифицировано в умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.