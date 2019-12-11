Правительство выделило семьям погибших при пожаре в колледжи в Одессе по 200 тысяч гривень

Средства будут выделяться из резервного фонда государственного бюджета.

Правительство решило выделить по 200 тысяч гривень семьям погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, в целом на ликвидацию последствий одесского пожара планируют направить 3 миллиона 965 тысяч гривень.

"Инициатива Правительства предусматривает выделение по 200 тыс. грн каждой из семей, чьи родные погибли во время пожара в Одесском колледже и по 50 тыс. грн пострадавшим во время пожара. Еще 315 тысяч гривен будут направлены на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут выделяться из резервного фонда государственного бюджета.

После одобрения на заседании Правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации.

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Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

Подтверждена гибель в результате пожара 12 человек, пострадали более 30 человек. По данным МВД Украины, местонахождение 4 человек неизвестно, тела 5 погибших пока не удалось идентифицировать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.