Особняки и миллионы в банках: журналисты рассказали о роскошной жизни замглавы НБУ Рожковой

В Киеве уже более месяца проходят акции протеста под зданием НБУ, активисты выступают против коррупции в Нацбанке.

Заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова живет в незадекларированном особняке на столичных Осокорках. Стоимость такой недвижимости в этом районе стартует со 125 тысяч долларов.

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Об этом говорится в материале «Стопкора». Отмечается, что указанный дом построен на берегу Днепра, в нарушение действующего законодательства.

«Целевое назначение земли, где находится этот дом, — под садоводство и выпас скота. Это двойное нарушение законодательства. Во-первых, это незаконно построенный дом. Во-вторых — недекларирование проживания в незаконном доме», — прокомментировал данную информацию правозащитник ОО «Стоп коррупции» Роман Литвин.

Кроме того, еще один коттедж площадью в почти 300 кв. м. Рожкова строит в селе Мархаловка, в Васильковском районе под Киевом. В декларации дом пока указан как объект незавершенного строительства.

Среди прочей недвижимости Рожкова указала квартиру на 100 кв м в Киеве, которой владеет наполовину с отцом, и два гаража в столице. При этом своего автомобиля, согласно декларации, у чиновницы нет. Задекларированная Honda CR-V 2008 года выпуска зарегистрирована на мать или родственницу Рожковой Любовь Новицкую.

Помимо элитной недвижимости замглавы НБУ владеет коллекцией наручных часов премиум-брендов: Chopard, Antoine Preziuso (стоимость часов стартует с 5 тысяч швейцарских франков). В коллекции есть украшенные драгоценным металлом Omega за 228 тысяч гривень и Ulysse Nardin с бриллиантами за 260 тысяч.

На банковских счетах и наличными Рожкова хранит 7,5 млн грн. В 2018 году официальная зарплата чиновницы достигла 3,3 млн грн.

«Около 125 тысяч долларов по актуальному курсу. Для сравнения, годовой доход главы Федеральной резервной системы США Джерома Павелла составляет 179,7 тысяч долларов», — пишет «Стопкор».

Напомним, в Киеве уже более месяца проходят акции протеста под зданием НБУ. Активисты выступают против коррупции в Нацбанке.

Высший антикоррупционный суд рассматривает дело о передаче Нацбанком 1,2 млрд грн банку Олега Бахматюка VAB Банк. В деле фигурируют бывшие топ-сотрудники НБУ Александр Писарук, Николай Каленский и Алла Шульга.