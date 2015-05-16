Яценюк о пути в Европу: следует быть стойкими, дисциплинированными и сплоченными

На пути в Европу украинцам следует быть стойкими, дисциплинированными и сплоченными.

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в обращении по случаю Дня Европы, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Как напомнил Яценюк, в ноябре 2013 года по всей стране граждане вышли с лозунгами «Украина – это Европа», и так началась новая эпоха нашей истории - Революция достоинства.

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«За искреннее желание быть частью объединенной семьи европейских народов нам пришлось заплатить сверхвысокую цену. Наш европейский прогресс пытались и пытаются остановить. Мы падали, но вставали и шли. Мы теряли своих героев, но с каждым днем становились более сильными и мудрыми, более непобедимыми и уверенными в своем европейском выборе. Наша мощь и самопожертвование, наш стремление к правде и свободе прорвали завалы лжи и вызвали волну солидарности с Украиной в Европе и во всем мире», - заявил он.

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По словам Яценюка, «мы хорошо знаем, что современная Европа – это больше, чем географическое расположение, это больше, чем политика и экономика. Современная Европа – это ценности: фундаментальные права и свободы человека, демократический принцип государственного устройства, правовая и социальная справедливость. Уверен - мы на правильном пути. На этом пути нам крайне важно быть сосредоточенными, стойкими, максимально дисциплинированными и, главное - безоговорочно сплоченными. И тогда Украине быть среди лучших стран Европы. Мы открыли в себе такие силы и такие качества, о которых сами не догадывались. Мы знаем, умеем, можем и очень искренне верим. Поэтому – победим».