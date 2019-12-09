В Одессе простились с погибшим во время пожара в колледже спасателем (фоторепортаж)

На 43-летнего Сергея Шатохина упала студентка, выпрыгнувшая из окна горящего здания. В результате тяжелейших травм спасатель умер в больнице.

В Одессе простились с погибшим сотрудником ГСЧС Сергеем Шатохиным, спасавшим людей во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Как передает корреспондент УНИАН, церемония прощания состоялась в центре города – в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Проститься с 43-летним спасателем пришли сотни людей: родные и близкие, сослуживцы, полицейские, представители местных властей и пр.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Одессы, похороны состоятся завтра в селе Граденицы Беляевского района Одесской области, в котором родился спасатель.

С 2016 года Шатохин был командиром отделения 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Одесской области. У него остались жена и трое детей.

Напомним, Шатохин получил тяжелые травмы во время ликвидации пожара в колледже: когда спасатель поднимался по спецлестнице, на него упала студентка, которая, пытаясь спастись от огня, прыгнула с пятого этажа горящего здания. Ранее сообщалось, что на Шатохина упала студентка Ксения Бабенко – первая официальная жертва трагедии. По другим данным, спасателя «сбила» с лестницы другая девочка, которая сейчас находится в больнице.

Шатохин, получивший тяжелейшую травму головы, умер в реанимации, не приходя в сознание.

В Килийском районе уже состоялись похороны Бабенко, в Одессе – похороны 43-летней преподавательницы Анны Бортюк.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, в тот же день вечером - еще двое и стало известно о том, что в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 утром обнаружили еще два тела.

В результате пожара пострадали 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"). Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.Готовится подозрение двум фигурантам.

Вчера, 8 декабря, стало известно, что Шатохин и Бортюк, которая выводила из огня детей, будут представлены к званию «Герой Украины».