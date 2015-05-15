Во Львове из-за отравления в ресторане госпитализированы 52 человека, у пострадавших выявили сальмонеллез

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, первые результаты исследований показали наличие сальмонеллеза уже у 8 пострадавших.

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Также в департаменте здравоохранения Львовской областной государственной администрации сообщили, что по состоянию на 15 мая, количество пострадавших после питания в львовском ресторане продолжает увеличиваться и в настоящее время во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» госпитализированы 52 человека, из них – 4 детей.

Ранее сообщалось, что во Львове в результате отравления в ресторане уже госпитализировано 42 человека.