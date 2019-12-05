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Боевые семьи: презентован цикл документальных фильмов об украинских воинах

10:45, 05 декабря 2019
Общество
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Презентован цикл документальных фильмов о ВСУ / Скриншот, ТСН

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Как отмечается в сюжете ТСН, проект посвящен тем моментам из жизни украинского войска, которые обычно остаются за кадром.

Четыре серии выйдут в День ВСУ, 6 декабря на телеканале «2+2». Авторы покажут четыре реальных истории о жизни бойцов на передовой.

Ранее сообщалось, что в Украине женщин-военных оденут в новую форму.

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Теги: #новости Украины#ВСУ#армия