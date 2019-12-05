Боевые семьи: презентован цикл документальных фильмов об украинских воинах
10:45, 05 декабря 2019Общество
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Проект посвящен тем моментам из жизни украинского войска, которые обычно остаются за кадром.
Презентован цикл документальных фильмов о ВСУ / Скриншот, ТСН
Ко Дню Вооруженных Сил в Музее истории Украины во Второй мировой войне презентовали цикл документальных фильмов "Боевые семьи".
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Как отмечается в сюжете ТСН, проект посвящен тем моментам из жизни украинского войска, которые обычно остаются за кадром.
Четыре серии выйдут в День ВСУ, 6 декабря на телеканале «2+2». Авторы покажут четыре реальных истории о жизни бойцов на передовой.
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