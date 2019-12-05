Боевые семьи: презентован цикл документальных фильмов об украинских воинах

Проект посвящен тем моментам из жизни украинского войска, которые обычно остаются за кадром.

Ко Дню Вооруженных Сил в Музее истории Украины во Второй мировой войне презентовали цикл документальных фильмов "Боевые семьи".

Читайте такжеОтпуска и право на жилье: Рада совершенствует законопроект о правовой защите военных

Как отмечается в сюжете ТСН, проект посвящен тем моментам из жизни украинского войска, которые обычно остаются за кадром.

Четыре серии выйдут в День ВСУ, 6 декабря на телеканале «2+2». Авторы покажут четыре реальных истории о жизни бойцов на передовой.

Ранее сообщалось, что в Украине женщин-военных оденут в новую форму.