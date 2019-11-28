В Украине женщин-военных оденут в новую форму (видео)

Относительно брюк, джемпера, рубашек - здесь без замечаний, женщины-военные довольны усовершенствованиями этих образцов.

Для женщин-военнослужащих разработали новые образцы повседневной формы. Со следующего года Министерство обороны планирует обновить базовый гардероб для военных.

Рубашки, джемпер, новые штаны, фуражка, галстук, пальто оверсайз - все это почти год девушки испытывали на себе. И вот - завершающий этап. Какой может быть форма для женщин-военных, говорится в сюжете ТСН.

Повседневную женскую форму в управлении материального обеспечения начали разрабатывать с 2018 года. Во время ее разработки, отмечают, изучали опыт стран-членов НАТО.

"Для нас приоритетно, конечно, полевая форма одежды. Однако мы не забываем и о повседневной", - отмечают в Минобороны.

Так, к примеру, существенно модифицировался галстук. Который женщинам очень нравится. Но с обувью, рассказывают, была война. Разной возрастной группе нравятся разные модели. Младшие просили высокие каблуки, старшие же наоборот. А модели, которые были на шнуровках, вообще пришлось убрать.

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"Каблук довольно стандартный, хороший. Мы же должны еще шагать, а для этого надо иметь удобную обувь", - говорят женщины-военные, которые протестировали каблуки.

Зимний наряд сделали стандартным, более толстым. "Пальто прямого покроя, нет талии. Стандартное как "шанель", - замечает Лилия Темченко, старшая радиотелефонист.

Впрочем, ее коллега Инна, новшество оценила. Офицер юридической службы говорит, что "оверсайз" сейчас в моде.

Но самая изящная деталь - это фуражка. Головной убор стал более элегантным, таким, который больше подходит женщине и к ее опрятной прическе, ибо на предыдущий, более мужской, каждый раз поступали жалобы. Проектировали фуражку долго. И за все это время изготовили почти два десятка моделей, которые постоянно совершенствовались. Где-то расширяли их, а где делали уже. И теперь, признаются военные, пришли к модели, которая нравится почти всем представительницам прекрасного пола.

"У нас в армии гендерное равенство, но когда надеваешь форму одежды такого типа, как вот фуражка, юбка, каблуки, улучшается настроение", - признается военная Инна.

Относительно брюк, джемпера, рубашек - здесь без замечаний, женщины-военные довольны усовершенствованиями этих образцов.