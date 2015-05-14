Площади Ленина в Николаеве вернули историческое название

Николаевский городской совет вернул площади Ленина историческое название «Соборная площадь».

Как сообщает мэрия, за такое решение на сессии 14 мая проголосовал 51 депутат городского совета (при необходимом минимуме 46).

Проект соответствующего решения горсовета представила начальник отдела охраны культурного наследия Ирина Бондаренко. Она отметила, что этот документ подготовлен с целью восстановления исторических традиций топонимики в городе Николаеве, в соответствии с п. 4 Основных направлений топонимической политики в городе Николаеве, утвержденных решением Николаевского горсовета от 21.11.2002 №7/13, учитывая многочисленные обращения граждан, организаций и учреждений, результаты общественного обсуждения, которое проводилось с 15.12.2014 по 15.02.2015, и социологических опросов.

Читайте такжеВ Киевсовете собрались дать старт демонтажу коммунистической символики в метро

Кроме того, согласно проекту решения горсовета, площадь должна быть реконструирована. Для этого пройдет конкурс на лучшее проектное предложение реконструкции площади и будет создана рабочая группа по разработке Положения об открытом архитектурном конкурсе.

"Я приложу все усилия для того, чтобы после конкурса уже в этом году велась серьезная реконструкция площади. Такие возможности мы с вами, я думаю, найдем", - заявил председатель горсовета Николаева Юрий Гранатуров.

Он отметил, что именно общественность обратилась в горисполком с просьбой вернуть площади Ленина историческое название «Соборная площадь».

"Есть обращения от горожан, от общественных организаций, от 30 предприятий, от 28 общественных советов, от народных депутатов. Мы провели двухмесячные слушания, хотя по закону мы не должны были этого делать, это исключительное право городского совета.

Однако, не все депутаты поддержали идею переименования площади Ленина. В частности, фракция Коммунистической партии Украины в горсовете и депутатская группа «Оппозиционный блок Николаева» выступили против этого. По их мнению, это делать преждевременно и поспешно. Однако, в данном вопросе они остались в меньшинстве", - сказал Гранатуров.