СБУ: последние взрывы в Одессе не являются террактами

Об этом сообщает советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

"Что касается взрыва ночью, речь идет о взрыве крышки колодца связи, в результате которого уничтожена крышка, повреждена часть тротуарной плитки и несколько кабелей оператора связи "Интертелеком", - написал Лубкивский.

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По предварительному заключению экспертов-взрывотехников, взрыв произошел в результате срабатывания безоболочного самодельного взрывного устройства мощностью около 0,4 кг в тротиловом эквиваленте, состоящий из алюминиевой пудры и аммиачной селитры.

Шановні друзі,(додано фото з місця події)Служба безпеки України не трактує останні вибухи в Одесі як терористичні ак... Posted by Markian Lubkivskyi on Thursday, May 14, 2015

"Безопасность в городе полностью контролируется силовиками. Причин для беспокойства нет. В Одессе продолжают работать наши лучшие специалисты. В то же время, есть попытка посеять панику и беспокойство, в т.ч. и из-за распространения недостоверной информации. И мы хорошо знаем, кто это делает, как и устанавливаем причастных к взрывам", - заявил советник главы СБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе ночью прогремел взрыв. В результате взрыва никто не пострадал.