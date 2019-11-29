"Крестному отцу контрабанды" вызвали "скорую" в суд

Защитник убеждал судей, что вызов медиков не связан с оттягиванием заседания.

После перерыва на заседание Антикоррупционного суда, где избирают меру пресечения Вадиму Альперину, вызвали медиков на просьбу адвоката обвиняемого.

Об этом сообщает ТСН.

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Адвокат заявил, что его клиент пожаловался на здоровье, но лекарства не помогли и есть необходимость вызова «скорой».

Защитник убеждал судей, что вызов медиков не связан с оттягиванием заседания, а нужен для того, чтобы "хотя бы померить давление человеку". Заболевание не есть выявленным сегодня – такая ситуация постоянно».

В ответ прокуроры предложили параллельно рассмотрению дела вызвать медиков, поскольку ходатайство – объемное, а его рассмотрение будет длиться долго.

Суд, учитывая обеденное время, отложил рассмотрение дела до 14:00.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали 10 человек, среди которых семь сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим заместитель начальника Киевской городской таможни в Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

По данным «Украинской правды» дело, в рамках которого правоохранители провели спецоперацию, связано с «одним из самых известных контрабандистов» Украины Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Кроме того, 26 ноября президент Украины Зеленский призвал помочь с розыском одного из «крестных отцов контрабанды в Украине» Альперина.

27 ноября, детективы НАБУ сообщили о подозрении семи должностным лицам таможни и экс-чиновнику фискальной службы в связи с махинациями на таможне.