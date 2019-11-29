КПВВ на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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«С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.

Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В целом через КПВВ последовало 41,7 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств.