Дело об бракованных бронежилетах: залог генералу Марченко уменьшили почти в четыре раза
Киевский апелляционный суд почти в четыре раза уменьшил размер залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майору Дмитрию Марченко.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
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Рассмотрев апелляцию стороны защиты, суд постановил уменьшить размер залога с 76 млн гривень до 20 млн гривень.
Как сообщал УНИАН, 11 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале написал, что генерал-майору Дмитрию Марченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 76 млн грн. Он добавил, что Печерский районный суд должен избрать меры пресечения еще для четверых подозреваемых в деле закупке бракованных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.
15 ноября по ходатайству Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения пятерым чиновникам Минобороны, которых подозревают в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.
Так, трем чиновникам Минобороны избрана мера пресечения содержание под стражей с определением размера залога 76 млн грн каждому, еще двум должностным лицам – домашний арест.