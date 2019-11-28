Проект подозрения волонтеру Зверобой согласовывается Генпрокуратурой – ГБР

26 ноября ГБР направило проект подозрения Маруси Зверобой на согласовании в ГПУ.

Проект подозрения волонтеру Марусе Зверобой (Елене Беленькой) сейчас соглашается Генеральной прокуратурой Украины.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

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По ее словам, несмотря на то, что сегодня утром следователи ГБР провели в помещении волонтера обыск, подозрение ему еще не вручено.

«Проект подозрения мы еще в понедельник направили на согласование процессуальным руководителям в Генпрокуратуру», - сказала пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, следователь Государственного бюро расследований, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" проводили обыск в квартире Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в квартиру волонтера вместе с понятыми и показали ей постановление суда, которым предоставлено разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь требовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.

В конце октября народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина вместе с волонтеркой Марусей Зверобой опубликовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности высказались относительно рисков жизни президента.

Федина и Зверобой указали на недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. «Там ненароком может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», – сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проекты сообщение о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).