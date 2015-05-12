Савченко прекратила голодовку, у врачей нет претензий к ее состоянию здоровья - глава СПЧ

У врачей нет претензий к состоянию здоровья украинской летчицы Надежды Савченко, она прекратила голодовку как раз после того, как вернулась из больницы, сейчас ее вес достиг 60 килограммов, сообщил РИА Новости глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов после посещения Савченко в СИЗО.

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"Со стороны врачей к ней никаких претензий нет, она принимает пищу, вес ее достиг 60 килограммов. Она прекратила голодовку как раз после того, как вернулась из больницы. Она готовится к суду, встречается со следователями, изучает материалы", - сообщил Федотов после посещения.

Напомним, Надежда Савченко незаконно удерживается в московском СИЗО с июля 2014 года, а в декабре 2014 года объявила голодовку в знак протеста против ее незаконного ареста.