Возле НБУ около тысячи человек требуют отставки Смолия и его заместителя Рожковой (фото, видео)

Работники заводов, которые принимают участие в митинге, заявляют, что крупнейшие металлургические предприятия находятся на грани остановки, а 20 тысяч человек могут остаться без рабочих мест.

Возле здания Национального банка Украины около тысячи человек требуют отставки председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты там проходит митинг, перекрыто движение транспорта по улице Институтской.

На сцене перед входом в НБУ участники акции установили импровизированную гильотину и принесли свиную голову.

Как сообщает информационный портал «Стопкор», к акции "Остановим коррупцию в НБУ" сегодня присоединились украинские "желтые жилеты" – представители металлургических предприятий из Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Среди них – Запорожский завод "Ферросплав", "Никопольский завод", "Марганецкий ГОК", "Покровский ГОК", "Днепроазот", "Днепровский металлургический завод", завод "Днепровская сталь", "Побужский ферроникелевый комбинат".

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Работники возмущены разрушительной политикой Национального банка и требуют способствовать развитию тяжелой промышленности. Среди основных лозунгов: "Смолий, не грабь народ", "Очистить преступное руководство НБУ", "Банковская система НБУ – экономический геноцид украинцев".

"Мы приехали сюда с одной целью: выразить свой протест против той политики, которую ведет Нацбанк Украины. Внутреннего рынка нет, внешний не работает. Мы – предприятия экспортного направления, большая часть продукции идет на экспорт. Та политика, которую ведет Нацбанк с курсом валюты, сокрушительная для наших предприятий. Мы не получаем тех доходов, на которые рассчитывали, того, что заложено в бюджете", – отмечает Николай Ковтун, работник Запорожского завода ферросплавов.

Работники заводов также отмечают, что крупнейшие металлургические предприятия, которые наполняют государственный бюджет, находятся на грани остановки, а 20 тысяч человек могут остаться без рабочих мест.

"Сегодня наши предприятия практически на грани остановки. Сокращен объем продукции на 50%, люди идут на простой. Некоторые – на 2/3 заработной платы. В условиях развития такой ситуации 20 с лишним тысяч человек могут остаться без заработной платы. Мы требуем оказывать помощь металлургическим предприятиям и содействовать их работе, а не мешать и не ставить палки в колеса. Мы требуем изменить политику Нацбанка относительно крупных промышленных предприятий, которые наполняют бюджет и платят налоги. Мы приехали надолго, будем стоять, пока наши требования не выполнят", – добавил протестующий.

Информпортал напоминает, что под стенами НБУ акция проходит уже 12 дней.

Как сообщал УНИАН, ранее Смолий прервал заграничную командировку из-за информации о задержании чиновников НБУ.