На Харьковщине задержали водителя танка из "войска донского" и командира "1-й славянской бригады"
15:35, 10 мая 2015Общество
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В ходе специальной операции преступники были задержаны.
REUTERS
СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий в Харьковской области задержала двух террористов, которые лично участвовали в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.
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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, жители Чугуева Харьковской области с августа 2014 года по январь 2015 года воевали на стороне так называемой «ДНР»: один - водителем-механиком танка в составе «великого войска донского», другой - командиром подразделения «1-я славянская бригада».
В ходе специальной операции преступники были задержаны. Проводятся неотложные процессуальные мероприятия.
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