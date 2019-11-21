Под стенами НБУ устроили флешмоб за отставку Смолия и Рожковой (видео)

Сегодня активисты стали вместе, сформировав надпись «Смолій, Рожкова = Ганьба!».

Под стенами Нацбанка уже восьмой день продолжается антикоррупционный митинг. Более тысячи активистов требуют отставки и привлечения к ответственности председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

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Как сообщает «Стопкор», акция проходит при поддержке более десятка общественных организаций, известных своей правозащитной деятельностью. Некоторые из них напрямую пострадали от коррупционных схем в госучреждении.

Сегодня активисты стали вместе, сформировав надпись «Смолій, Рожкова = Ганьба!».

«Ростовщики из Нацбанка уничтожают нас, как рабов», – заявили участники протеста.

Ранее Смолий прервал заграничную командировку из-за информации о задержании чиновников НБУ.