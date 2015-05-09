На Крещатике выложили гигантскую надпись из коробок: "Пам'ятаємо-1939-1945-Перемагаємо" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, активисты выкладывают надпись из более 20 тыс. белых картонных коробок, она протянется от здания Цума до Дома профсоюзов.

По словам одного из участников акции, коробки предназначены для сбора гуманитарной помощи, которую планируют отправить на Донбасс после окончания мероприятия.

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В выходные дни и дни празднований часть Крещатика открыта для прохожих, въезд автотранспорта запрещен.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 мая Украина отмечает 70-ю годовщину Победы над нацизмом. По этому случаю в ряде городов страны проходят торжественные мероприятия.