На Крещатике выложили гигантскую надпись из коробок: "Пам'ятаємо-1939-1945-Перемагаємо" (фото)
13:06, 09 мая 2015Общество
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В честь 70-той годовщины Победы над нацизмом на главной улице столицы Украины – Крещатике происходит флешмоб, участники которого выкладывают вдоль всей центральной улицы надпись "Пам'ятаємо-1939-1945-Перемагаємо".
Коробки предназначены для сбора гуманитарной помощи для нужд АТО / Фото НБН
Как передает корреспондент УНИАН, активисты выкладывают надпись из более 20 тыс. белых картонных коробок, она протянется от здания Цума до Дома профсоюзов.
Фото Зеркало Недели
По словам одного из участников акции, коробки предназначены для сбора гуманитарной помощи, которую планируют отправить на Донбасс после окончания мероприятия.
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В выходные дни и дни празднований часть Крещатика открыта для прохожих, въезд автотранспорта запрещен.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 мая Украина отмечает 70-ю годовщину Победы над нацизмом. По этому случаю в ряде городов страны проходят торжественные мероприятия.
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