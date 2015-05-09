Автомобилям волонтеров, МВД и Нацгвардии будут выдавать временные номера

Автомобили волонтеров, МВД и Национальной гвардии в зоне АТО будут ставить на временный учет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, такое указание дал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Такое решение принято после разбоя и стрельбы в Киеве 4 мая, которые привели к гибели и ранению людей, а также с целью прекращения многочисленных случаев спекуляции мошенников на патриотической теме, говорится в сообщении.

По словам Авакова, «была введена норма – никаких уступок и компромиссов, которые позволяют жуликам и ворам прятаться, маскируясь под реальные военизированные и волонтерские подразделения. Никаких наклеек на номерах, усложняющих реальную идентификацию авто – ни «ПТН ПНХ», ни каких-либо других – только государственный номер».

Как отмечается в сообщении, за три дня только в Киеве было задержано около 100 таких транспортных средств, и значительная их часть работала в реальном секторе помощи АТО – или непосредственно в подразделениях Нацгвардии, МВД, Вооруженных сил (автомобили туда передали волонтеры), или в реальном волонтерском секторе помощи подразделениям АТО. Иногда возникают проблемы с процедурой постановки этого транспорта на госучет.

«Для решения этой проблемы, до тех пор, пока иное не будет урегулировано постановлением Кабмина, которое смогут предложить юридические службы – чтобы не препятствовать реальной работе по обеспечению обороноспособности страны, учитывая особый период – принял решение: Госавтоинспекции ввести временный учет таких автомобилей», – заявил Аваков.

С этой целью руководству региональных подразделений ГАИ и командирам подразделений МВД и Нацгвардии, добровольческих подразделений необходимо предоставлять такие транспортные средства на осмотр в подразделения Госавтоинспекции и экспертной службы для идентификации и выдачи временных номерных знаков установленного образца в течение 24 часов с момента обращения.

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По словам Авакова, такой же порядок регистрации будет действителен и для реально действующих волонтерских организаций. Правило предоставления временных номеров будет распространяться на все автомобили, в отношении которых существуют проблемы с обычной процедурой регистрации (таможенное оформление, отсутствие или потеря полного набора документов на автомобиль и др.). Автомобили, находящиеся в розыске, будут задержаны и доставлены на штрафплощадки в соответствии с законом.