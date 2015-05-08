МИД: Надписи на стенах Рейхстага свидетельствуют о вкладе украинского народа в Победу

Об этом говорится в сообщении Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

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«Сегодня, когда многие пытаются переписать историю Второй мировой войны на свой лад и монополизировать праздник Победы», - отметили в МИД и предложили обратиться «к первоисточникам – надписям на стенах Рейхстага, которые, благодаря ответственному отношению немцев, сохранились поныне такими, какими они были в дни обретения Великой Победы в мае 1945 года».

«Как видно, значительное количество надписей воспроизводит украинские топонимы. Это еще одно свидетельство того большого вклада украинского народа в Победу, который невозможно стереть из истории или забыть», - подчеркнули в МИД и «выразили благодарность коллегам из Посольства Украины в ФРГ и администрации Бундестага за эту фотогалерею!».

«Поздравляем с праздником Победы! Помним. Побеждаем», - говорится в сообщении МИД.